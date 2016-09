8.500 euro ingezameld voor begrafenis dakloze Jordy (19)

De 19-jarige Jordy Brouillard, die hoogstwaarschijnlijk een hongerdood stierf in een tentje in een Gents recreatiegebied, was voorheen een onbekende voor het koppel uit het Belgische Steenokkerzeel. Maar toen bleek dat er geen volwaardige uitvaartplechtigheid zou komen wegens geldgebrek, waren zij nog sterker aangedaan.



,,Nadat we eerst al als maatschappij gefaald hadden - door hem niet te helpen nadat hij zoekraakte na zijn vertrek uit de jeugdinstelling - zouden we hem nu als een gevonden straathond cremeren,'' zegt Jef Verbeeck aangeslagen in Het Laatste Nieuws.



Daarom startte hij met Véronique afgelopen vrijdag een crowdfundingactie. Het liep niet echt storm totdat het initiatief in de media kwam. Verbeeck: ,,Gisteravond werd al zo'n 8.000 euro geschonken. Dit hadden we absoluut niet verwacht. We hopen dat de moeder het geld aanneemt. Ik denk aan een gedenksteen, maar ook aan witte rozen die nabestaanden op het kerkhof kunnen leggen."