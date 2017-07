Aan deze huiveringwekkende terreuraanslag is Düsseldorf ontsnapt

Het is het zogenoemde 'Mumbai-scenario' waar de veiligheidsdiensten al jaren voor vrezen, meldt de Duitse krant Die Welt. In de smalle en drukke straten van de oude stad zouden de jihadisten bomvesten laten ontploffen. De vluchtende menigte zou aan het uiteinde van de straatjes opgewacht worden door telkens twee terroristen met automatische wapens om nog veel meer slachtoffers te maken.



Dat bloedige scenario, vernoemd naar de aanslag in de Indiase stad Mumbai waarbij 171 doden vielen, moest ook in Düsseldorf allang in praktijk gebracht zijn. Volgens het Duitse parket had een IS-commandant de massamoord al in 2014 bevolen.