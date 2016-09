Aanklager VS vervolgt 9 agenten na seks met tiener

De mannen wordt onder andere orale seks met een minderjarige en hindering van de rechtsgang ten laste gelegd.



Ze hadden allemaal seks met een nu 19-jarige vrouw die in de media het pseudoniem Celeste Guap gebruikt. Ze had seks met de agenten toen ze jonger dan 18 jaar was. Hoewel ze zichzelf prostitueerde, is de seks toch illegaal, omdat ze minderjarig was. Ze had seks met meer dan twaalf agenten in de omgeving van Oakland. Ze bood hen bijvoorbeeld seks aan op momenten dat ze haar wilden arresteren voor prostitutie.



De zaak kwam in 2015 aan het licht toen een politieagent zelfmoord pleegde in een briefje achterliet waarin hij over de zaak sprak. In juni van dit jaar zorgde de zaak voor een tumultueuze tien dagen voor het korps van Oakland: in die korte tijd kwam en ging er drie keer een nieuwe korpschef.



Volgens Libby Schaaf, de burgemeester van Oakland, worden vier agenten ontslagen. Zeven zijn voor verschillende periodes op non-actief gezet zonder behoud van salaris en één agent moet verplicht een bijscholingscursus volgen. Twee agenten hadden al ontslag genomen voordat het schandaal naar buiten kwam.



De openbare aanklager heeft laten weten dat de aanklachten pas officieel zullen worden ingediend nadat 'Celeste Guap' weer terug is in Californië en een verklaring heeft afgelegd. De vrouw zit momenteel vast in Florida, in verband met een mishandelingszaak.