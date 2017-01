Aanslagen WTC eisen na 15 jaar opnieuw slachtoffer

Brian J. Masterson was amper 61 en hij is nu officieel de 124ste officier die het leven laat in de nasleep van de aanslagen. De vader van drie - die afkomstig was uit Lissavaddy in Ierland - was die bewuste dag aan de slag bij de brandweer van New York City. Hij was heel snel ter plaatse om hulp te bieden en ook de daarop volgende maanden werkte hij onvermoeibaar op Ground Zero.