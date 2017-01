Aantal asielzoekers Duitsland gekelderd

'Russisch vliegtuig neergestort omdat copiloot aan verkeerde hendel trok'

10:46 Het Russische vliegtuig dat op eerste kerstdag neerstortte is gecrasht doordat de copiloot aan de verkeerde hendel trok. Dit staat in rapporten uit Rusland, meldt L!fe.ru. De man had de wielen in willen trekken, maar trok per ongeluk aan de hendel die de vleugelkleppen besturen.