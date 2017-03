'Aanvaller vliegveld Orly had drugs en alcohol gebruikt'

Belgacem viel in de zuidelijke terminal van Orly zaterdagochtend een vrouwelijke militair aan. Hij probeerde haar wapen te grijpen en riep dat hij voor Allah wilde sterven . Twee andere militairen schoten hem vervolgens dood.

Toch stelde de vader van Belgacem al vrij snel dat zijn zoon vanwege zijn alcoholgebruik geen terrorist kon zijn. ,,Onder invloed van alcohol en cannabis is dit wat er gebeurt'', zei de man in een radio-interview. Bij een inval in de woning van de doodgeschoten man werd ook cocaïne aangetroffen.