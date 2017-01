Aardbeving treft Midden-Italië

Het epicentrum van de beving lag op zo'n 10 kilometer onder het oppervlak op 111 kilometer van Rome. Kort na de beving was een naschok te voelen van kracht 3,2. Er wordt nog geen melding gemaakt van slachtoffers of schade. Het midden van Italië wordt op dit moment ook nog geplaagd door sneeuwval.



Begin november kreeg dezelfde regio drie aardbevingen in een week tijd te verduren. Eén van die bevingen had de kracht van 6,5, de zwaarste aardbeving in het land in 35 jaar tijd. Enkele dagen ervoor waren er ook al bevingen van 5,5 en 6,1 geweest. Sindsdien zijn er meer dan duizend kleine naschokken gemeten.



Een aardbeving met de kracht van 5,4, zoals vanmorgen, wordt als vrij krachtig gezien. Het veroorzaakt heftige trillingen. Meubels bewegen, voorwerpen vallen om, schoorstenen kunnen instorten. Over het algemeen is er geen sprake van levensgevaar, wel gevaar voor verwondingen.