Abou Jahjah ontslagen vanwege goedkeuring aanslag Israël

De Standaard stelde vandaag op zijn website dat de Libanees-Vlaamse activist zich daarmee plaatst buiten de grenzen van het publieke debat dat de krant op haar platformen wil voeren. ,,Aan het brede debat zijn grenzen, en die liggen voor ons bij het ondersteunen van geweld zonder onderscheid."



De krant zegt dat het besluit geen invloed heeft op de tot nog toe ingezette koers. ,,De Standaard zal niet van haar koers afwijken om tegendraadse, de consensus uitdagende stemmen het woord te geven, ook als we ons daar de wrevel van vooraanstaande politici mee op de hals halen."



Hypocriet

Abou Jahjah noemt zijn ontslag op zijn facebookpagina 'een herinnering aan hoe hypocriet deze wereld is'. ,,Ik ben zojuist ontslagen door De Standaard omdat ik opstond voor gerechtigheid en voor het recht van een onderdrukt volk om tegen de bezetting van hun land op te komen. Ik heb altijd geweten dat deze dag zou komen. En ik ben bereid daar de prijs voor te betalen. Ik zal trouw blijven aan mijn principes."



De columnist was eind juni uitgebreid te zien in het programma Zomergasten van de VPRO. Hij kwam vorig jaar in het nieuws toen uitgeverij de Bezige Bij aankondigde werk van hem uit te geven, wat leidde tot negatieve reacties van verschillende auteurs.