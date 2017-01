Acht mensen uit hotel gered na lawine

Er werd vanmorgen rond 11.00 uur contact met de slachtoffers gemaakt. Enkele uren later konden de acht uit de puinhoop worden gered. ,,Het was een mooi moment toen we hen vonden'', zei vice-minister van Financiën Marco Bini. ,,Ze waren heel blij en omhelsden ons.''



De slachtoffers, twee kinderen, drie mannen en drie vrouwen, hebben veel geluk gehad. Zij kwamen tijdens de lawine vast te zitten in de keuken, waar een deel van de vloer was ingestort. Ze vonden beschutting onder de vliering en konden zich warm houden door vuur te stoken.



Helikopter

De reddingswerkers maakten eerst melding van zes mensen die nog in leven waren, maar stelde dat aantal volgens lokale media enkele uren later bij naar acht. Alle overlevenden zijn ter controle met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen.



Na de ramp werden zeker twintig mensen vermist. Het reddingswerk verloopt moeizaam door de winterse omstandigheden. Tot dusver zijn er volgens de Italiaanse krant La Stampa vier doden geborgen. Het aantal overlevenden staat inmiddels op tien.



In Italië is kritiek over het feit dat de slachtoffers van de ramp niet tijdig uit het hotel zijn geëvacueerd. De vice-minister van Binnenlandse Zaken wil daar nog niet op ingaan. ,,Ik heb niet voldoende informatie om daar een oordeel over te kunnen vellen, het lijkt me nu niet de prioriteit."