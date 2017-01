Acteurs houden generale repetitie voor inauguratie Washington

Een man in een zwarte jas, met een wit overhemd en rode stropdas stond daarom zondag met zijn rechterhand omhoog voor het Capitool alsof hij de eed aflegde voor het Amerikaans presidentschap. Het was Greg Lowery, een 53-jarige zanger uit een militaire band, die Donald Trump naspeelde. De man was uitgekozen omdat hij ongeveer even lang is als Trump. In tegenstelling tot de aankomend president heeft Lowery een kort soldatenkapsel.

Ook andere muzikale militairen kregen zondag een prominente rol. ,,We vinden het allemaal een enorme eer om hier te zijn”, aldus Trump-stand-in Lowery tegen persbureau AP. De stand-ins werden ook uitgezocht vanwege hun duidelijke stemmen, zodat 'Trump' en de vervanger van de opperrechter konden oefenen met het uitspreken van de presidentiële eed. De tijdelijke acteurs treden donderdagavond op bij het inauguratieconcert ‘Make America Great Again! Welcome Celebration’ in Washington.

Belangrijk doel van de oefening zondag was het uitkienen van cameraposities. Naast ‘Trump’ liep Sara Corry, een 28-jarige militair, die Melania mocht spelen in de parade naar het Witte Huis. Ook de vicepresident en diens vrouw hadden stand-ins die naar rijen lege stoelen zwaaiden. De jongste deelnemer was de 12-jarige zoon van een Republikeinse senator die op de plek van Trumps zoon Barron stond. Zijn advies voor de aankomend presidentszoon: ‘Gewoon lachen en niet sloffen.’

Logo Volledig scherm Het Capitool in Washington. © Getty Images