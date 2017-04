Adidas door het stof voor pijnlijke mail na Boston Marathon

Bij de Boston Marathon in dat jaar kwamen drie mensen om het leven en raakten meer dan 260 mensen gewond door twee bomexplosies in de buurt van de finishlijn.



In een e-mail en in een tweet zei Adidas de gekozen woorden in de verstuurde felicitatiemail te betreuren: ,,Het spijt ons heel erg. Het is duidelijk dat we niet nadachten over de ongevoelige zin in de e-mail die we gisteren verstuurde. We verontschuldigen ons voor onze fout."