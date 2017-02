Adviseur Conway terechtgewezen na reclame voor Ivanka Trump

Het probleem is dat officiële regeringsmedewerkers geen reclame mogen maken voor producten of bedrijven. Dat valt ethisch niet te rijmen met hun functie, die ze op die manier zouden misbruiken voor commerciële doeleinden. Wie het toch doet, riskeert een sanctie, zoals een dagenlange schorsing zonder behoud van loon. In het geval van Conway is het overduidelijk dat ze in overtreding is, beweren advocaten en andere experts. De Amerikaanse auteur en politiek expert Peter Schweizer tegen de Washington Post: ,,Ze hebben een heel belangrijke, heldere grens overschreden en dat is niet goed. Natuurlijk voelt het voor de Trumps als een politieke kwestie, maar of dat nu klopt of niet: het zijn Ivanka en haar firma die dit soort marketinggevechten moeten aangaan, niet regeringsmedewerkers of het Witte Huis."