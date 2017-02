Adviseur Trump: hof ging boekje te buiten

Het Witte Huis botste de afgelopen tijd herhaaldelijk met rechters over het per decreet afgekondigde inreisverbod, waarmee mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië werden geweerd uit de VS. Trump werd eerst teruggefloten door een rechter en ving later opnieuw bot voor het hof van beroep.



Volgens topadviseur Miller heeft het hof in San Francisco zich met de uitspraak bevoegdheden toegekend die 'stevig in handen van de president' horen te liggen. Hij wees erop dat rechters in de VS niet 'oppermachtig' zijn.