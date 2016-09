Afgestudeerde vriend maakt twee jaar examens van vriendin

Het buitenlandse stel bedacht het trucje twee jaar geleden. De man, die al was afgestudeerd, ging naar de examenhal om de antwoorden in te vullen voor zijn vriendin.



Dat ging een tijd goed, totdat een bewaker de man herkende. Hij vond het vreemd dat de afgestudeerde nog steeds kwam opdagen voor examens en trok aan de bel. De universiteit schakelde vervolgens een deskundige in om het handschrift op de examens te vergelijken met eerdere toetsen van de man.



Het koppel kon zo lang fraude plegen, omdat niet bij alle examens van de universiteit van Leuven bewakers aanwezig zijn. Voor de studentenkaarten worden foto's uit het eerste jaar gebruikt en die zijn jaren later niet altijd even herkenbaar.



Flinke straf

Het stel kan een flinke straf verwachten voor de examenfraude. De universiteit van Leuven heeft de studente in ieder geval voor twee jaar geschorst. De man moet waarschijnlijk binnenkort voor de rechter verschijnen.



De universiteit zegt maatregelen te zullen nemen. Vanaf het volgende academisch jaar wordt in ieder geval een nieuw controlesysteem gebruikt.