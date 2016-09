Afghaanse tiener komt om in Calais na poging op vrachtwagen te klimmen

De jongen wilde zich bij zijn broer voegen en een verzoek hiertoe was al maanden geleden ingediend. Goedkeuring werd verwacht, maar duurde zo lang dat de jongen op andere manieren was gaan proberen om de oversteek te maken. Hij was al zo'n vijf tot zes maanden in de Franse stad.



Volgense ooggetuigen trachtte het slachtoffer op het dak van een voorbijrijdende vrachtwagen te klimmen. De vrachtwagen reed op dat moment langzamer omdat het voertuig bijna bij de haven was aangekomen. Een tweede kind zou hebben getracht de jongen bovenop op de vrachtwagen te trekken, maar hij viel en werd aangereden. De auto die hem raakte, reed vervolgens door.



Volgens lokale organisaties is dit de dertiende gedode vluchteling in Calais dit jaar. Onder de slachtoffers waren drie kinderen. Meer dan 900 kinderen zonder ouders of familieleden wonen in hutjes en tenten in Calais. Velen van hen hebben familieleden in het Verenigd Koninkrijk.



'We proberen het nemen van dit soort risico's te ontmoedigen, maar ze luisteren niet', zegt vrijwilliger Jess Egan die in het vluchtelingenkamp van Calais werkt, over de kinderen. 'Ze zijn wanhopig om hun levens weer op te pakken en herenigd te worden met hun familie, die maar 50 kilometer verderop woont.'



De naam van de omgekomen jongen is niet vrijgegeven, omdat zijn familie in Afghanistan nog niet op de hoogte is gesteld van zijn overlijden.