Airbus krijgt groen licht van VS voor levering aan Iran

Sinds het begin van dit jaar zijn de jarenlange sancties in verband met het atoomprogramma van Iran geleidelijk opgeheven. Daarmee leek de weg vrij voor het land om zijn sterk verouderde luchtvloot te vernieuwen. Airbus en zijn Amerikaanse concurrent Boeing hebben inmiddels deals gesloten over de levering van honderden vliegtuigen.



Boeing meldde later ook toestemming te hebben gekregen om zaken te doen met Iran. Dat bedrijf verkocht in 1977 voor het laatst vliegtuigen aan Iran.



Militaire doeleinden

In de VS gaan evenwel stemmen op om te voorkomen dat Iran de beschikking krijgt over de nieuwste vliegtuigtechnologie. Burgertoestellen zouden ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, luidt de kritiek.



De toestellen waarmee de Iraanse luchtvaartmaatschappijen vliegen, zijn veelal zwaar verouderd. Sinds de islamitische revolutie van 1979 hebben zij geen nieuwe westerse toestellen meer kunnen kopen. Om de luchtvloot klaar te stomen voor de toekomst, zijn volgens de Iraanse overheid de komende tien jaar meer dan vierhonderd nieuwe vliegtuigen nodig.