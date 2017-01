'Akihito treedt komend jaar af op verjaardag'

Kroonprins Naruhito moet de Chrysantentroon dezelfde dag of een dag later bestijgen. Vorige week doken berichten op dat de Japanse overheid Akihito op 31 december 2018 af wil laten treden. Naruhito zou dan met ingang van 2019 de nieuwe Japanse keizer zijn.



Die datum is niet handig, stelde het Keizerlijk Hofagentschap . ,,Nieuwjaarsdag is een belangrijke dag voor de keizerlijke familie'', zei Vice-Groothofmeester Yasuhiko Nishimura onlangs. Volgens hem zou het 'lastig zijn' een abdicatie en troonbestijging te combineren met de tradities van 1 januari.



Akihito hintte afgelopen zomer op een mogelijke abdicatie. De 83-jarige keizer gaf aan zich af te vragen hoelang hij, gezien zijn hoge leeftijd, alle keizerlijke taken kan blijven uitvoeren. Aftreden kan volgens de Japanse wet echter niet, een keizer moet dienen tot zijn dood. De Japanse regering is sinds afgelopen zomer op zoek naar een mogelijkheid Akihito toch af te kunnen laten treden.