Al negen lichamen geborgen van gezonken schip Colombia; nog 28 vermisten

Eenheden van leger, luchtmacht en marine zijn uitgerukt om brandweer en politie te assisteren. Het drie dekken tellende schip El Almirante kapseisde door nog onbekende oorzaak op het stuwmeer van Guatapé in de provincie Antioquía en zonk, melden Colombiaanse media.



Volgens Margarita Moncada, hoofd van de reddingsoperatie in Antioquia, konden 99 opvarenden worden gered en wisten nog eens 40 mensen op eigen kracht de kust te bereiken. Zij verkeren allen in goede gezondheid.



De website van de omroep RCN meldt dat op het schip een bruiloft werd gevierd toen het ongeluk zich voltrok. Het is onduidelijk hoeveel gasten er precies op het schip zaten, maar vermoedelijk was het te zwaar beladen. Bovendien zou geen van de opvarenden een reddingsvest hebben gedragen.



Op filmpjes is te zien hoe andere boten toesnellen om hulp te bieden. De plaats van het ongeluk ligt ongeveer 80 kilometer van de stad Medellin.