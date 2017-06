Al-Qaeda laat Zweedse medegevangene van Sjaak Rijke na 6 jaar vrij

VERGETEN GIJZELAAR 'Was Ewold ook maar een BN'er'

25 juni Derk Bolt en Eugenio Follender zijn vrij, maar er is nóg een Nederlander ontvoerd. Ewold Horn wordt al vijf jaar vastgehouden op een Filippijns eiland. Zijn vrienden zijn verbitterd over het verschil in aandacht. ,,Over Ewold hoor je niemand.''