Aleppo-Twittermeisje Bana schrijft brief aan Donald Trump

Mijn naam is Bana Alabed en ik ben een zeven jarig Syrisch meisje uit Aleppo. Ik woonde mijn hele leven in Syrië, voordat ik vorig jaar december vertrok uit het belegerde Oost-Aleppo. Ik maak deel uit van de Syrische kinderen die lijden door de oorlog in Syrië. Maar op dit moment, heb ik vrede in mijn nieuwe huis in Turkije.



Ik ging naar school in Aleppo, maar deze werd al snel vernietigd door de bombardementen. Sommige van mijn vrienden stierven. Ik ben erg verdrietig daarover en ik zou willen dat ze mij waren, dan zouden we samen spelen. Ik kon niet spelen in Aleppo, de stad van de dood.



In Turkije kan ik momenteel wel uitgaan en genieten. Ik kan naar school, hoewel ik dat nog niet heb gedaan. Dat is de reden waarom de vrede is belangrijk voor iedereen met inbegrip van u. Echter, miljoenen Syrische kinderen hebben het niet zoals ik en lijden in verschillende delen van Syrië. Ze lijden door toedoen van volwassen mensen.



Ik weet dat u de president van Amerika bent, dus kunt u alstublieft de kinderen en het volk in Syrië redden. U moet iets doen voor de kinderen in Syrië omdat zij net als uw kinderen zijn en vrede verdienen net zoals u. Kunt u beloven dat u iets doet voor de kinderen van Syrië? Ik ben alvast een van uw nieuwe vrienden. Ik benieuwd wat u voor de kinderen in Syrië zal doen.