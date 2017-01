Alles wat je moet weten over de inauguratie van Trump

Waar en wanneer?

Trump wordt ingezworen op de trappen aan de westkant van het Capitool, de thuishaven van het Congres in het hart van Washington. Dat gebeurt om exact 12.00 uur 's middags, 18.00 uur Nederlandse tijd. Zijn vice-president Mike Pence is kort daarvoor aan de beurt. De ceremonie begint om 17.30 uur Nederlandse tijd.



Wat gaat er gebeuren?

Trump moet tegenover de hoogste rechter van het Hooggerechtshof, John Roberts, zweren dat hij de grondwet van de VS zal beschermen en verdedigen. De eed gaat zo: I, Donald J. Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States, so help me God.

Vervolgens spreekt hij zijn inaugurele rede uit, een speech van een minuut of 20 die hij volgens zijn team voornamelijk zelf heeft geschreven. In de campagne liet hij zijn toespraken nog schrijven door een medewerker. De vraag is of hij zijn best gaat doen het land te verenigen, zoals presidenten doorgaans proberen, of ook vandaag vasthoudt aan zijn controversiële standpunten en de strijdlustige, onvoorspelbare no-nonsense stijl uit zijn campagne.



In het geval van Trump is overigens even belangrijk wat hij na de rede op twitter schrijft. Een nieuwe venijnige uithaal naar een van zijn critici kan de boodschap van de speech zomaar overschaduwen. Maar een goede oneliner in zijn inauguratierede kan ook eeuwigheidswaarde krijgen. Zoals een zin van John F. Kennedy in 1963, inmiddels een gevleugelde uitspraak: ,,Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kan doen."



Als de ceremonie erop zit, volgt rond 21.00 uur Nederlandse tijd een parade naar het Witte Huis. Meer dan 8000 mensen militairen, agenten en burgers marcheren daarin mee.



Wie treden op?

De hoofdact is Jackie Evancho. Geen Beyoncé of Aretha Franklin deze keer - Trump vond geen grote sterren bereid om op zijn feestje te zingen, dus moeten we het doen met een 16-jarige ex-deelnemer van America's Got Talent. Zij zingt het volkslied om de inauguratieceremonie af te sluiten. Verder zingen de 360 leden van het Mormon Tabernacle Choir voordat Trump de eed aflegt, en staan de danseressen van The Rockettes op de rol. Gisteravond trad onder meer rockband 3 Doors Down op bij een 'Make America Great Again'-concert.



