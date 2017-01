Ambassade: Executies en martelingen in 'concentratiekampen' Libië

Migranten in Libische opvangkampen lopen het gevaar te worden gemarteld of vermoord, of ze worden op een andere manier blootgesteld aan mensenrechtenschendingen. Dat staat in een rapport van de Duitse ambassade in Niger, meldt Welt am Sonntag. Het rapport verschijnt aan de vooravond van een Europese top in Malta over de situatie in het Noord-Afrikaanse land.