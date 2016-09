Amerikaan schiet bijzondere foto One World Trade Center

Het 541 meter hoge One World Trade Center, de hoogste toren op het Amerikaanse continent, staat vlak naast Ground Zero, de plek waar vroeger de WTC-torens stonden. Het One World Trade Center wordt door velen gezien als het symbool van de wederopstanding van de VS na de terreuraanslagen vijftien jaar geleden.



Regenboog

Sturner plaatste op zijn twitterprofiel de foto van gisteren naast een foto die hij vorig jaar, ook op de donderdag voor 11 september, nam. Toen leek het alsof er een regenboog vertrok vanuit het gebouw. Onder de hashtag #neverforget schrijven Amerikanen dat ze geraakt zijn door de foto. ,,Het is het hemelse licht van alle engelen van 15 septembers geleden'', schrijft iemand.



Op 11 september 2001 boorden twee Boeing 767's zich in de Twin Tower in New York en vonden er ook zelfmoordaanslagen plaats op andere plaatsen in de VS. In totaal vielen er 2.977 slachtoffers.