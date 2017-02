Amerikaans dorpje opgeschud door brute moord op twee tieners

Liberty German (14) en Abigail Williams (13) werden afgelopen maandag door hun ouders als vermist opgegeven toen zij niet terugkeerden van een wandeltocht. De politie startte meteen een grootschalige zoektocht naar de meisjes. Een vrijwilliger vond een dag later de lichamen van de twee in een bos. De politie denkt dat de meisjes vermoord zijn, vooral 'door de manier waarop de meisjes gepositioneerd waren'. De politie heeft nog niemand kunnen arresteren, maar heeft wel een mogelijke ooggetuige in het zicht. Op camerabeelden is een man te zien die zich ook op het wandelpad The Delphi Trail bevond, rond dezelfde tijd als Liberty en Abigail.

Afschuwelijk

Ondertussen houdt de tragische gebeurtenis de gemeenschap van Delphi in zijn greep. ,,Delphi is een van de veiligste plaatsen. Ik kan niet geloven dat zoiets in onze eigen stad is gebeurd", vertelde Melissa Deal, een vriend van de families van de twee meisjes, aan ABC News. Een andere vriend van de familie, Kevin Kolonginsky, zei dat hij geschokt was dat zoiets verschrikkelijks op The Delphi Trail kon gebeuren. ,,Het is een geweldig pad, een van de mooiste dingen in de buurt. Het is zo afschuwelijk voor de kinderen en het dorp."



De burgemeester van Delphi, de 27-jarige Shane Evans, zei vandaag dat het verlies van Liberty en Abigail ongelofelijk is. ,,Dit is een moeilijke tijd voor iedereen", aldus Evans. ,,Ik denk dat een dubbele moord overal zeldzaam is, maar hier helemaal." Evans zei dat de laatste moord in de stad die hij zich kon herinneren meer dan tien jaar geleden plaatsvond. ,,Normaal gesproken is Delphi is een zeer veilige en vriendelijke omgeving, waar mensen zwaaien als ze elkaar zien op straat."



Delphi, een dorpje met een bevolking van ongeveer 2800 inwoners, staat bekend om zijn historische rechtbankplein en een gerestaureerd gedeelte van het historische Wabash & Erie kanaal, dat ooit het grootste aangelegde kanaal van Amerika was.