Amerikaans tech-bedrijf implanteert werknemers met microchip

'Drugs­ver­slaaf­den en dealers mogen kiezen: cel of de hel'

16:27 President Rodrigo Duterte van de Filipijnen is zich bewust van de internationale kritiek op zijn bloedige strijd tegen drugshandel, maar de oorlog tegen handelaren en gebruikers gaat onverminderd voort. Dat zei hij vanmorgen tijdens de jaarlijkse presidentiële toespraak, de zogenoemde State of the Nation. ,,Ze hebben de keuze: cel of de hel."