Amerikaanse betogers blokkeren schoolingang

De boze activisten riepen 'sta op en vecht terug' en beschuldigden DeVos van het opkopen van haar nieuwe positie toen ze bij de Jefferson Middle School aankwam. Via een andere ingang kon ze later alsnog de school binnengaan. DeVos zei in een persbericht dat ze het recht op vreedzaam protest respecteert. ,,Maar het zal me niet weerhouden van het uitvoeren van de missie van het ministerie van Onderwijs. Geen enkele school zal worden geblokkeerd voor degenen die onze kinderen willen helpen."



De 59-jarige DeVos komt uit een miljardairsfamilie die miljoenen aan de Republikeinse partij schonk. Ze is een invloedrijke conservatieve activist die zich afzet tegen overheidstoezicht op het onderwijs en tegen het publieke onderwijssysteem. Nooit eerder was de senaat zo verdeeld over een benoeming van een minister. Alle 48 democratische senatoren stemden tegen de benoeming van DeVos.



Een van de belangrijkste argumenten tegen de benoeming was dat ze te weinig van het Amerikaanse onderwijs weet. Dat kwam ook bij de publieke hoorzitting van 17 januari naar voren toen ze op talloze vragen van de senatoren moest antwoorden dat ze het gewoonweg niet wist. Op een vraag of er in Amerikaanse scholen wapens zijn toegestaan, stelde ze dat er waarschijnlijk hier en daar wel geweren zijn om kinderen te beschermen tegen grizzly-beren.