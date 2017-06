Amerikaanse hotelketen wil 'verenigd front' tegen inreisverbod Trump

Dode bij door IS opgeëiste gijzeling in Melbourne

2:25 Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de gijzeling van een Australische vrouw in Melbourne opgeëist. Dat meldt het aan IS gelieerde mediabureau Amaq. Bij de gijzeling kwamen één man en de dader om het leven. De gegijzelde vrouw bleef ongedeerd.