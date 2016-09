Amerikaanse kleuter brengt 30 zakjes heroïne mee naar school

De onderwijzeres, die werkt aan de International Academy in Trenton, dacht dat het een snoepzakje was en gaf het jongetje de opdracht om het weg te stoppen, vertelde politiewoordvoerder Stephen Varn aan de lokale krant The Trentonian. Toen het jongetje even later het zakje weer bovenhaalde, nam ze het af en besefte ze dat het heroïne was.



De vijfjarige kleuter werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij onderzocht werd. Hij testte negatief. Volgens Varn verkeert het jongetje in goede gezondheid.



Gearresteerd

De politie gaat ervan uit dat geen enkel kind in de kleuterschool de drugs ingenomen heeft. De autoriteiten onderzoeken nu hoe de jongen de drugs in handen kreeg. Tot nu toe werd nog niemand gearresteerd.