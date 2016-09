Amerikaanse luchtmacht houdt JSF's aan de grond om technisch defect

Russen en Amerikanen zeggen VN-overleg over Syrië af

5:55 Het overleg dat vrijdagavond zou plaatsvinden in de VN-Veiligheidsraad over een wapenstilstand in Syrië is op het laatste moment geannuleerd. Dat meldt de VN in de nacht van vrijdag op zaterdag. Rusland en de Verenigde Staten zouden hebben aangedrongen op uitstel van het overleg.