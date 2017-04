Amerikaanse minister Tillerson haalt uit naar VN om Noord-Korea

Rex Tillerson heeft vandaag fel uitgehaald naar de Verenigde Naties. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is het aan de lankmoedige houding van de Veiligheidsraad van de VN te danken dat het conflict over het Noord-Koreaanse kernprogramma is geëscaleerd.

De vijftien leden van de Veiligheidsraad kwamen vandaag bijeen om over het conflict te spreken. Tillerson kreeg aan het eind van de top het woord en sprak zijn zorgen uit. ,,We willen niet opnieuw om de onderhandelingstafel met Noord-Korea, we gaan ze niet belonen voor het breken van eerdere resoluties'', zei de felle minister.

Het ligt aan de Veiligheidsraad dat er nu zorgen zijn om het kernprogramma van Noord-Korea, aldus Tillerson. ,,Als de raad gehandeld had naar haar eigen resoluties en vervolgens ook straffen had uitgedeeld, hadden we nu niet te maken met dit hoge spanningsniveau.''

Catastrofale consequenties

De minister drong er dan ook op aan dat de VN direct stappen moet ondernemen. ,,Als we nu niets doen aan het grootste veiligheidsrisico dat er is, heeft dat catastrofale consequenties. Het gevaar van een nucleaire aanval op Tokio of Seoul dienen we serieus te nemen. Het is een kwestie van tijd voor Noord-Korea erin is geslaagd om de afstand naar de Verenigde Staten te overbruggen.''