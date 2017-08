Amerikaanse politica wil onderzoek naar geestelijke gezondheid Trump

Als na een bezoekje aan de psycholoog zou blijken dat Trump inderdaad emotioneel onstabiel is, dan moeten vicepresident Mike Pence en de andere regeringsleden hem afzetten, vindt Lofgren. Daarmee doet ze eigenlijk een beroep op het 25ste amendement in de Amerikaanse grondwet. Dat artikel laat de vicepresident en een meerderheid van het kabinet toe de president uit zijn ambt te ontzetten als hij niet in staat is zijn taken uit te voeren.



Het wetsvoorstel overleeft een stemming in het Huis naar alle waarschijnlijkheid niet, beseft ook Lofgren. ,,Maar het zal het debat stimuleren. En als Trump echt om het land geeft, zal hij zo'n onderzoek ondergaan'', meent ze.