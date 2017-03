Amerikaanse politie pakt Batman-schurk 'The Joker' op

Jeremy Putman (31) werd door de politie op straat aangehouden, nadat er meerdere meldingen binnen waren gekomen over de als Batmans aartsvijand verkleedde man.



Putman werd gearresteerd omdat een groot deel van zijn gezicht bedekt werd met schmink terwijl hij in het openbaar was. In de staat Virginia is dat en het dragen van een masker in het openbaar verboden. Er staat een celstraf van maximaal vijf jaar op. Er wordt echter wel een uitzondering gemaakt voor mensen met beroepen waarbij dit nodig is - zoals een brandweerman - en voor feestdagen waarbij kostuums een traditie zijn, bijvoorbeeld Halloween. Dit was echter niet het geval bij Putman. Hij heeft geen aanklacht gehad voor het bij zich dragen van een zwaard.