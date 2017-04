Amerikaanse universiteit wijdt studie aan Dolly Parton

Op een Amerikaanse universiteit in Knoxville kun je een wel heel opmerkelijke studie volgen. De studie 'Dolly’s World' leert je alles over de blonde countryzangeres. De studie gaat volgens de universiteit over veel meer dan alleen het leven en de muziek van Parton.

Dolly's World is bedoeld als extra minor voor studenten die geschiedenis studeren. Zij komen alles te weten over de geschiedenis van de Appalachen, de streek in het oosten van Tennessee waar de 71-jarige zangeres opgroeide. Parton staat daar bekend om veel meer dan alleen haar muziek.

Nerds

De geschiedenis van de streek wordt verteld door haar ogen. ,,Het is een beetje een klas voor nerds’’, vertelt professor Lynn Sacco, die nauw betrokken is bij de minor, aan The New York Times. ,,Door deze studie zullen studenten zien dat geschiedenis niet alleen maar gaat om overleden presidenten'', gaat Sacco verder. ,,Het is een manier om een persoonlijke verbintenis aan te gaan met de geschiedenis van de Appalachen.’’