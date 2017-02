Amerikanen steunen door nepnieuws getroffen pizzeria

Pizzeria Comet Ping Pong in Washington heeft van bezorgde burgers 28.000 dollar gekregen om de schade na een bezoek van een verwarde schutter te compenseren. Het restaurant werd slachtoffer van nepnieuws, nadat complotdenkers het bizarre gerucht deelden dat het bedrijf de spil zou zijn in een netwerk van pedofielen.

Logo Volledig scherm Crowdfunding © Screenshot Het inmiddels beruchte pizzagate begon toen complotdenkers op basis van uitgelekte e-mails van John Podesta, de campagneleider van Hillary Clinton, bizarre verbanden legden. In de e-mails sprak de eigenaar van Comet Ping Pong over een onschuldige benefietavond in zijn restaurant, met de bedoeling geld in te zamelen voor de campagne van Clinton. Complotdenkers zien echter in de e-mails versluierde suggesties dat het restaurant een dekmantel zou zijn voor een groot satanisch netwerk van kindermisbruikers.

De nepberichten werden pas echt gevaarlijk toen de 28-jarige Edgar Welch uit North Carolina eind vorig jaar het restaurant belaagde en zelfs een kogel afvuurde in de grond. De verwarde man wilde zelf onderzoeken of er sprake was van 'een netwerk van pedofielen'. De eigenaar van het restaurant moest zijn bedrijf door de agressieve aanval even sluiten en huurde daarna beveiligers in. De directe schade werd geschat op 28.000 dollar. Een week geleden werd dat bedrag via een online crowdfundactie opgehaald.



Complotdenkers



Het restaurant is nog steeds onderwerp voor halsstarrige complotdenkers die, ondanks gebrek aan enig bewijs, niet willen geloven in de onschuld van het bedrijf. De pizzeria krijgt echter ook veel steun en bijval van supporters. Activiste Angela Schultz bijvoorbeeld, die samen met anderen soms met zelfgemaakte engelenvleugels op de stoep staat om klanten van de pizzeria te beschermen tegen demonstranten of mensen die rare opmerkingen maken. Die methode is overgenomen van activisten in Wyoming, die de familie van een homoseksuele jongen beschermen tegen homofoben.

Pizzagate is nog lang niet voorbij. Deze week werd duidelijk dat twee bedrijven in Philadelphia door complotdenkers in de tang worden genomen. Medewerkers van Pizza Brain, een restaurant annex museum en ijssalon Little Baby's maken melding van dreigmails en YouTube-video's waarin complotdenkers de link leggen met kindermisbruik.



Ook in Nederland plaatsen sites met nepnieuws nog steeds berichten over pizzagate. Sommige complotsites suggereren zelfs dat journalisten die schrijven over nepnieuws ingehuurd zijn door 'machtige mensen' om pedofielen 'de hand boven het hoofd te houden'.