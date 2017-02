Ammoniakgooier vroeg aan slachtoffer of hij blind wilde worden

Het incident speelde zich af rond 7 uur 's ochtends. Christof zat te wachten op zijn bus naar zijn werk. Een man kwam op hem afgelopen. ,,Hij stelde mij de vraag of ik blind wou worden. Ik keek om me heen en enkele omstanders gaven een teken dat het een vreemd figuur was. Ik ging dan naar buiten en werd plots aangevallen door de man," aldus Van Laere. ,,Ik probeerde me te verdedigen en voelde plots een vloeistof over mij heen. Het stonk enorm en ik voelde het branden aan mijn ogen en gezicht. Ik zag ook dat hij een aansteker bij had, maar weet niet wat hij daarmee van plan was."



Toen de fles leeg was, gooide de dader deze op de grond en zette hij het op een lopen. Blijkbaar had de dader op dat moment zelf een hevige bloedneus. Christof liep intussen naar de toiletten in de stationshal.



Als ammoniak lang op het lichaam blijft, kan het ook voor brandwonden zorgen. ,,De man sprak goed Nederlands en was erg verstaanbaar. Ik weet niet wat hem bezielde, maar ik ben wel enorm geschrokken en onder de indruk van het voorval. Ik ben wel gaan werken om mijn gedachten te kunnen verzetten".