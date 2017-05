Amnesty: onderzoek wat Chelsea Manning aan de kaak stelde

,,Duizenden Amnestieactivisten van over de hele wereld hebben campagne gevoerd voor deze dag. Gedurende de lange wrede beproeving van Chelsea Manning hebben ze zich hiervoor ingezet.''

Misstanden

Margaret Huang, directeur van Amnesty International USA, wil spreken namens de tienduizenden leden en vrijwilligers van de mensenrechtenorganisatie die de laatste jaren zijn opgekomen voor Chelsea Manning. Ook in Nederland. Zo werden in 2014 door Amnesty-sympathisanten wereldwijd bijna een kwart miljoen oproepen verzonden voor vrijlating van de omstreden klokkenluider die misstanden in Irak aan de kaak stelde. Manning lekte naast 260.000 diplomatieke telegrammen ook schokkende beelden naar WikiLeaks. Daarop is een dubieuze Amerikaanse luchtaanval te zien die aan achttien burgers het leven kostte.

,,Chelsea’s behandeling is extra bitter omdat niemand aansprakelijk is gesteld voor de misdaden die zij aan de kaak stelde. We vieren haar vrijlating maar we blijven een onafhankelijk onderzoek vragen naar de mogelijke mensenrechtenschendingen. Ook willen we dat er bescherming komt voor andere klokkenluiders en dat niemand weer zo afgrijselijk zal worden behandeld”, aldus Huang.

Trump

Manning werd in 2013 wegens verraad aanvankelijk veroordeeld tot 35 jaar celstraf, maar kreeg van voormalige president Barack Obama een forse strafvermindering. Hij deed dat vlak voordat hij de zaken overdroeg aan Donald Trump. Die reageerde furieus in een tweet: ‘Ondankbare VERRADER Chelsea Manning die nooit had moeten worden vrijgelaten noemt president Obama nu een zwakke leider. Verschrikkelijk’. In een column had Manning namelijk geklaagd over het niet nakomen van beloften door Obama.

Manning wordt vandaag dus vrijgelaten uit de gevangenis van de legerbasis Fort Leavenworth in de staat Kansas. ‘Chelsea heeft al de langste straf uitgezeten van alle klokkenluiders in de geschiedenis van dit land. Het was veel te lang, te streng en te draconisch’, klaagden Mannings advocaten eerder in een gezamenlijke verklaring. Advocaat Chase Strangio voegde daar aan toe dat Chelsea Manning ‘net als veel vrouwen in de gevangenis en in het bijzonder transgenders onvoorstelbaar geweld heeft moeten doorstaan in de zeven jaar van opsluiting’.

Zelfmoord