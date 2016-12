Amri ook gelinkt aan 'toelatingsmoord' op tiener

Het moet zowat de minst geloofde opeising zijn die IS ooit heeft gedaan: die van de laffe moord op een tiener aan de Hamburgse Kennedybrug. Victor E. was daar op 16 oktober aan het wandelen met zijn 15-jarige vriendin toen het koppeltje werd aangevallen door een onbekende jongeman. Die bracht Victor dodelijke messteken toe en duwde het meisje in de rivier. Zij wist ongedeerd terug op de kant te komen.



Twee weken later bracht Amaq, het persagentschap van IS, een boodschap naar buiten waarin het beweerde dat ,,een soldaat van het kalifaat'' de moord had gepleegd. ,,Daarmee beantwoordde hij aan de oproep om burgers uit de kruisvaarderslanden om het leven te brengen'', klonk het nog.



Verzinsels

De Duitse autoriteiten stelden onmiddellijk dat er geen enkele aanwijzing was van een terroristisch motief en schaarden de opeising onder de verzinsels. Maar een andere verklaring of een spoor naar de dader vonden ze niet. Op basis van de beschrijving die Victors vriendin had gegeven, werd er wel een robotfoto samengesteld - en die doet de speurders nu denken dat de moordenaar Anis Amri zou kunnen zijn. ,,Het is een spoor dat we natrekken'', luidde het gisteren, ,,maar bewijzen zijn er nog niet.''



Het klinkt raar dat een IS'er een willekeurige tiener zou doden, maar een insider vertelde aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws ooit dat kandidaat-terroristen soms de opdracht krijgen om een 'doordeweekse' moord te plegen als een soort van toelatingsproef.