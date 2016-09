Anderhalf miljoen moslims onder streng toezicht in Mekka voor hadj

Er zijn overal camera's geplaatst en de pelgrims dragen armbandjes met gps, zodat de overheden in de gaten kunnen houden waar het het drukst is en eventueel kunnen waarschuwen mocht het té druk worden.



Paniek

Afgelopen jaar brak er in de drukte grote paniek uit, waardoor rond 2000 mensen onder de voet werden gelopen en stierven. Althans, dat wezen de cijfers uit. Het soennitische Saudi-Arabië houdt het op 769 doden en ligt daarover in de clinch met het sjiitische Iran. Daarom doen er dit jaar geen Iraniërs aan de hadj mee.



De hoogste religieuze autoriteit in Saudi-Arabië verklaarde dat de autoriteiten niets doen aan de dood van de honderden pelgrims. Volgens Saudische media waren het de pelgrims uit Iran zelf die verantwoordelijk waren voor de massale paniek die ontstond.



Verantwoording nemen

De hoogste religieus leider, ayatollah Ali Khamenei, in Iran eiste excuses van Saudi-Arabië voor het drama. ,,In plaats van anderen te beschuldigen moeten de Saudi's hun verantwoording nemen en moslims en de families van de slachtoffers excuses aanbieden", zo liet Khamenei weten. ,,De islamitische wereld heeft veel vragen."



De jaarlijkse bedevaart naar Mekka wordt vooral gemaakt door buitenlandse moslims. Zij voldoen hiermee aan de eis om op z'n minst eenmaal in hun leven de tocht te volbrengen.