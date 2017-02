Andy is eerste patiënt nieuw gezichtstransplantatieprogramma

Toen Sandness uit Wyoming 21 jaar was, zag hij het leven niet meer zitten, schrijven Amerikaanse media. Hij pakte zijn jachtgeweer en zette het onder zijn kin. Hij loste een schot en had vrijwel direct spijt. „Ik wil helemaal niet dood, laat me alsjeblieft niet sterven’’, dacht hij.



Na acht operaties had de plastisch chirurg het gezicht van Andy zo goed mogelijk gereconstrueerd, maar hij had toch veel moeite om met zijn nieuwe voorkomen te leven. Hij vertoonde zich met zijn neusprothese amper in het openbaar.



In 2012 nam de chirurg van Mayo Clinic weer contact met hem op en had goed nieuws. Hij wilde beginnen met een nieuw transplantatieprogramma en Andy was zijn ideale eerste kandidaat.