'Arrestaties na aanslag pand justitie België'

De aanslag zou zijn gepleegd met behulp van een bestelwagen die door de omheiningen was heengereden. Aanvankelijk meldden tal van media dat er een bom was ontploft, maar volgens een justitiewoordvoerster is er door de daders brand gesticht zonder dat ze van explosieven gebruik maakten. Zij vermoedt dat de daders DNA-bewijs wilden vernietigen. De brand heeft ontploffingen veroorzaakt.



De directeur van het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie), Jan de Kinder, heeft bevestigd dat explosieven zijn gebruikt en dat van opzet sprake was. Het is niet bekend wie er achter zit. De brandweer van de Belgische hoofdstad is maandagochtend nog bezig met nablussen. Een woordvoerder van de brandweer bevestigde ook dat ,,kwade opzet'' in het spel is.



NICC

Het NICC, in het noorden van Brussel, is een wetenschappelijke instelling die onder het ministerie van Justitie valt. Het instituut doet onafhankelijk onderzoek, onder meer voor het oplossen van misdrijven, zoals bijvoorbeeld sporenonderzoek.