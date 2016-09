Arts: Hillary Clinton heeft een longontsteking

Clinton zou sinds afgelopen vrijdag antibiotica slikken voor de longontsteking. Haar arts had haar ook aangeraden rust te nemen en haar werkschema aan te passen.



Clinton raakte zondag bij de herdenking in New York naar eigen zeggen 'oververhit'. Ze werd door haar medewerkers in een auto geholpen en begaf zich naar het appartement van haar dochter, waar ze weer op krachten kwam. Korte tijd later kwam ze naar buiten en zei dat ze zich weer goed voelde. Volgens Bardack was Clinton inderdaad oververhit en had ze vochtgebrek. Inmiddels is ze terug in haar huis in Chappaqua in de staat New York.



Diverse ooggetuigen op Twitter melden dat ze tijdens haar aftocht een schoen verloor. Ook zou ze hebben gelopen met 'knikkende knieën'. Op een filmpje, gemaakt door een ooggetuige, is te zien hoe Clinton zichtbaar verzwakt in een busje wordt geholpen.



Zware ambt

Aan de kant van de Republikeinen zijn al jaren vraagtekens over de gezondheid van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en of ze wel in staat is het zware ambt van president te vervullen. In december 2012 liep Hillary bij een val een hersenschudding op. Later bleek ze een bloedprop bij haar hersenen te hebben, waarvoor ze nog altijd bloedverdunners gebruikt.



In mei 2014 benadrukte de echtgenoot van Hillary en voormalig president Bill Clinton dat zijn vrouw Hillary een goede gezondheid heeft. ,,Ze sport elke week, ze is sterk, het gaat geweldig met haar.''