Artsen doodzieke baby Charlie bedreigd

Amerikaans Congres wil scherpere sancties Rusland, tot ongenoegen van EU

6:35 Republikeinen en Democraten in het Amerikaans Congres zijn het zaterdag eens geworden over een reeks sancties tegen Rusland. De Congresleden willen dat de Russen zwaarder gestraft worden voor inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en voor militair optreden in Oekraïne en Syrië.