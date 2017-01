Asielzoeker steekt zich in brand in supermarkt

Koreaans vliegtuig 'verliest' raketten door druk op verkeerde knop

12:18 De copiloot van een patrouillevliegtuig heeft gisteren de Zuid-Koreaanse marine in verlegenheid gebracht. Doordat de militair per ongeluk op een noodknop drukte, kwamen volgens de Korea Times onbedoeld meerdere projectielen in zee terecht.