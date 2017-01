Assange geeft zich over aan VS als Obama Chelsea Manning vrijlaat

Jager zaagt ingevroren vos uit ijs

11:34 Een vos die door het ijs zakte en vastvroor op de Donau is verheven tot een waar ijssculptuur. Jager Franz Stehle ontdekte het dier in het ijs en zaagde het uit. De vos prijkt nu, als 'fox on the rocks', aan de rand van de rivier bij het Duitse stadje Fridingen, meldt De Schwäbische Zeitung.