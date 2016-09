Australiër aangeklaagd voor terrorisme na steekpartij

De 22-jarige terreurverdachte ging zaterdag in een park een 59-jarige wandelaar te lijf. Hij viel vervolgens ook enkele politieagenten aan die te hulp schoten. Op basis van uitspraken die de man deed, concludeerde de politie dat hij een aanhanger is van IS. 'We weten dat deze persoon extremistische overtuigingen heeft die geïnspireerd zijn door IS', zei Catherine Burn, de hulpcommissaris van de politie van New South Wales tijdens een persconferentie.



Sinds 2014 is Australië extra waakzaam voor terrorisme. De autoriteiten beweren al verschillende terreurcomplotten blootgelegd te hebben. Er vonden meerdere aanslagen van 'eenzame wolven' plaats, waaronder de gijzeling in een café in Sydney in 2014. Daarbij kwamen twee gijzelaars en de schutter om het leven.