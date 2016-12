Australiër overlijdt na beet supergiftige slang

Pitt werd vorige week dinsdag in zijn tenen gebeten in zijn woning in Cairns, een kustplaats in het noordoosten van Australië. Dat gebeurde toen de zeventiger de slang na ontdekking in zijn woonkamer probeerde te doden met een schep.



Volgens plaatselijke media ging het om een anderhalve meter lange Kust Taipan. Ambulancemedewerkers gaven de man hartmassage en dienden hem antigif toe alvorens hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis te vervoeren.



,,Het slachtoffer had veel bloed verloren, mogelijk doordat de slang niet alleen het huidweefsel raakte maar ook een ader,"zo verklaarde ambulancemedewerkster Valerie Noble maandag tegenover persagentschap Agent France Presse.



Antigif

Van de 25 giftigste slangen leven er twintig in Australië. Hoewel de Taipan geldt als de derde giftigste slang ter wereld komt het zelden voor dat iemand overlijdt aan een een beet doordat er antigif voorhanden is. Volgens officiële statistieken worden jaarlijks 3.000 mensen door een slang gebeten in Australië en krijgen 300 tot 500 van hen antigif toegediend. Gemiddeld bezwijken er slechts twee personen aan de gevolgen van een slangenbeet.