Australische bevalt van kolossale baby op deurmat

Voordeur

,,Ze zeiden dat ik de keuze had: of bevallen in de auto of bij mij thuis. Dat eerste is me al eens overkomen, dus koos ik nu voor optie twee. Ik ging op de mat bij de voordeur liggen, maar was er niet gerust op. Als er iets foutliep, zouden zij twee het moeten oplossen. Sonya hing aan de lijn met de dokters, Adam leidde intussen de bevalling in en zei me wanneer ik moest persen.''



De zenuwen raasden een uur lang door haar keel. ,,Toen ik zag dat de baby ademde, kon ik toch al wat meer ontspannen. Maar we waren allemaal heel blij toen de ambulance er enkele minuten na de geboorte toch stond.''