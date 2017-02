Australische Matthew (10) overleeft dodelijke spinnenbeet

Turkse diplomaten vragen steeds vaker asiel aan in Duitsland

16:53 Steeds meer Turkse diplomaten willen, al dan niet in gezelschap van vrouw en kinderen, politiek asiel in Duitsland. Ze zijn bang in eigen land vervolgd te worden wegens vermeende betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep vorig jaar juli. Bij de Bondsregering zijn tot dusver 136 asielaanvragen bekend van Turken met een diplomatiek paspoort.