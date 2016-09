Auto belandt in water nadat bestuurster schrikt van spin

Door alle paniek trok de vrouw de handrem tijdens de vlucht maar half aan. De wagen bleef dan ook gewoon rijden. Eenmaal buiten het voertuig was de tiener zo druk bezig om haar belager - een inheemse 'huntsman spider' - van zich af te schudden, dat ze niet meer omkeek naar de auto.



Zo zag ze niet dat de wagen via een helling, bedoeld om boten te water te laten, Pittwater Bay in gleed. ,,Het leek allemaal in slow motion te gebeuren", zei een getuige achteraf. ,,De auto rolde gewoon het water in. Binnen een halve minuut nadat ze de auto uitgesprongen was, was de auto al aan het drijven."



Shock

,,Het meisje was helemaal in shock, tot mensen haar kwamen helpen. Haar moeder arriveerde een kwartiertje later en raakte bij het zicht van de drijvende auto helemaal in paniek, omdat ze dacht dat haar dochter er nog in zat", zegt Gary Cooper, die getuige was van het incident, tegen het Australische News.com.au. ,,Toen ze haar dochter zag zitten gaf ze haar een dikke knuffel en zei ze dat ze niets om de auto gaf, enkel om haar dochter."



Tegen de tijd dat de politie arriveerde, was de auto al gezonken. Het voertuig bevond zich op zo'n 25 meter van het strand en het duurde twee uur voordat de hulpdiensten erin slaagden de auto weer op het droge te krijgen.



De geschrokken bestuurster maakt het intussen goed: ze werd niet door de spin gebeten.