Auto’s verzwolgen door zinkgaten tijdens storm Californië

Zo verdwenen twee auto’s in de grond in Studio City, een buurt in Los Angeles. De 48-jarige bestuurder van de eerste auto liet aan de brandweer van Los Angeles weten dat ze met de auto ondersteboven in het zinkgat belandde. Terwijl water de auto instroomde, wist ze de deur te openen en bovenop haar rijtuig te klimmen. Ze riep vervolgens om hulp en kon worden gered door de brandweer. De bestuurder van de tweede auto wist te ontsnappen voordat zijn wagen naar beneden stortte.



Ook een brandweerwagen moest eraan geloven. In San Bernardino County kieperde het voertuig de grond in. De lokale brandweer laat weten dat ook hier niemand gewond raakte.



Zinkgaten

De toename van zinkgaten tijdens de storm is te verklaren door de grote regenval. Het water zorgt dat grond onder de wegen oplost of wordt meegevoerd door de stroming. Dit zijn processen die normaal lange tijd in beslag nemen, maar door het slechte weer worden versneld.



Tijdens de zwaarste storm die Californië trof sinds 1995 zijn al minstens twee doden gevallen. Bewoners hadden te maken met omvallende bomen en elektriciteitskabels, overstromingen, geannuleerde vluchten en evacuaties.